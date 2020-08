Ministerin: Respekt für freiwillige Masken-Verlängerung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) zollt nach eigenen Angaben allen Schulen Respekt, die auf freiwilliger Basis weiter auf Schutzmasken auch im Unterricht setzen. Mund-Nasen-Bedeckungen «waren gut, sind gut und werden gut bleiben», sagte Gebauer am Montag in Düsseldorf. Sie betonte aber, dass es dennoch eine freiwillige Entscheidung der jeweiligen Einrichtung sei. So könne auch innerhalb der Schulen keine Pflicht, sondern nur ein Gebot verhängt werden. Schüler an diesen Einrichtungen könnten nicht gezwungen werden, eine Maske zu tragen.

Von dpa