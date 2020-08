„Wichtiger Schutz geht verloren“

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Ende der Maskenpflicht im Unterricht dürfen Schulleiter in Nordrhein-Westfalen die bisherige staatliche Anordnung nicht eigenmächtig verlängern. Das stellte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag bei Erläuterung der neuen Coronaschutzverordnung für NRW in Düsseldorf klar.

Am weiterführenden und berufsbildenden Schulen dürfen Schulleiter von diesem Dienstag an lediglich ein „Maskengebot“ aussprechen, das nicht verpflichtend ist. Zuvor hatten mehrere Schulen angekündigt, an der Maskenpflicht festhalten zu wollen oder sie weiter zu empfehlen.

Im Unterricht nur freiwillig

Landesweit gilt die Pflicht weiterhin in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände, bis die Schüler ihren festen Sitzplatz im Klassenzimmer eingenommen haben - und auch, wenn sie ihn verlassen. Es bleibe auch bei festen Gruppen, sagte Gebauer. Freiwillig könne jeder Schüler und Lehrer allerdings für sich entscheiden, die Maske vorsichtshalber im Unterricht weiter zu tragen. Dem zolle sie Respekt.

Zwar wären auch Luftfilter eine gute Lösung, würden bei rund 3000 Euro Kosten pro Klasse allerdings „Unsummen verschlingen“, sagte Gebauer. Grünen-Landeschef Felix Banaszak forderte die Landesregierung auf, die Kommunen bei der Anschaffung zu unterstützen, „bevor im Herbst und Winter Erkältungs- und Grippewellen auf geschlossene Fenster treffen“.

Gymnasialdirektoren: Abschaffung „fahrlässig“

Die Landesvereinigungen der Gymnasialdirektoren bezeichneten die Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht als „fahrlässig“. Auch der Lehrerverband Bildung und Erziehung gab zu bedenken: „Zwar wird die Kommunikation im Unterricht ohne Maske erleichtert. Zugleich geht ein wichtiger Schutz verloren.“ Der Verband Lehrer NRW forderte ein „klares Konzept, das regelt, wie der Unterricht ohne Maske zum Beispiel in großen Klassen und bei unzureichenden Lüftungsmöglichkeiten möglich sein soll.“

Die Schulministerin bekräftigte, die Landesregierung stehe zur Zusage, bei sinkenden Infektionszahlen Grundrechtseingriffe und vergleichbare Beschränkungen zurückzufahren. Bislang habe es in NRW an keiner Schule einen unkontrollierten Corona-Ausbruch oder gar einen „Hotspot“ gegeben. Bei Infektionsfällen an Schulen seien bislang - anders als bei Reiserückkehrern - noch 14 Tage Quarantäne vorgeschrieben, ohne die Möglichkeit, sich „frei zu testen“, betonte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Zu Forderungen der SPD-Opposition nach einem „Schul-Gipfel“ verwies Gebauer auf regelmäßige Kontakte mit allen Schul-Akteuren. Vorschläge, Unterricht etwa in Gaststätten, Kirchen oder Vereinsheime zu verlagern, bezeichnete sie als „nicht tragfähig“.

Bayern führt Maskenpflicht im Unterricht ein

Unterdessen wird Bayern zum Ende der Sommerferien in der kommenden Woche zunächst für neun Schultage eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer im Unterricht einführen - als zweites Land nach NRW. Ausgenommen bleiben Grundschulen. Da der Freistaat jetzt vor der gleichen Situation stehe wie NRW vor drei Wochen, sei die Entscheidung nachvollziehbar, sagte Gebauer.

Inzwischen liegt NRW bei den Corona-Neuinfektionen unter dem Bundesdurchschnitt. Im Vergleich der 16 Bundesländer hält NRW Platz 7. Derzeit liegt die Kennziffer der Neuinfektionen im Sieben-Tages-Zeitraum, gerechnet auf jeweils 100 00 Einwohner, in NRW bei 8,9 und bundesweit bei 9,6. Mitte August waren es in NRW noch 16,2.

Seitdem seien die Zahlen kontinuierlich gesunken, berichtete Laumann. „Wir haben keine Kommune mehr, die in der Sieben-Tage-Inzidenz über 20 liegt.“ Nach zunächst erhöhten Infektionszahlen durch die Reiserückkehrerwelle zum Ende der Sommerferien sei die Situation nun vergleichsweise entspannt. Deswegen sei an der Verordnung nicht viel verändert worden.

Überblick über die aktuellen Corona-Verordnungen in NRW 1/11 Die Landesregierung hat die Coronaverordnungen für Nordrhein-Westfalen erneuert. Sowohl mit Lockerungen als auch Verschärfungen soll die Corona-Pandemie weiterhin im Griff behalten werden. Foto: dpa

Bußgeld für Maskenverweigerer Das Bußgeld für Menschen, die in öffentlichen Bussen und Bahnen den Mund-Nasen-Schutz nicht tragen bleibt in NRW bei 150 Euro. Und damit über den bundesweiten Mindestsätzen. Foto: dpa

Maskenpflicht im Unterricht wird ausgesetzt Lockerungen gibt es in den Schulen: Während die Maskenpflicht auf dem Schulgelände und außerhalb der Klassen bestehen bleibt, können Schüler den Mund-Nasen-Schutz im Unterricht absetzen. Diese Neuregelung gilt ab dem 1. September. Außerdem können Beschäftigte in Schulen und Kitas weiterhin kostenlose Tests machen. Foto: dpa

Entscheidungen über Weihnachtsmärkte Eine allgemeine Entscheidung über Weihnachts- und Wochenmärkte ist in NRW noch nicht gefallen. Während der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom bereits abgesagt wurde, haben die Verantwortlichen in Münster und Dortmund noch keine Entscheidung getroffen. Foto: Oliver Werner

Test-Pflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten Einreisende aus Risikogebieten müssen sich grundsätzlich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Sie entfällt frühestens ab dem fünften Tag, falls dem Gesundheitsamt ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden kann, das nicht älter als 48 Stunden ist. Die Tests sind für Rückkehrer aus Ländern, die das Robert Koch-Institut als Corona-Risikogebiet einstuft, in jedem Fall Pflicht. Foto: Wilfried Gerharz

50 Euro Bußgeld bei Maskenverstößen Die drei Grundregeln Abstand halten, Mund-Nasenschutz tragen und Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten sicherstellen gelten unverändert weiter. Neu ist, dass bei Verstößen gegen die Maskenpflicht etwa in Supermärkten ein Bußgeld von 50 Euro fällig wird. Foto: dpa

Private Feiern Es bleibt dabei: Zu privaten Festen aus einem besonderen Anlass wie zum Beispiel Geburtstage, Taufen, Hochzeiten und Abschlussfeiern sind 150 Gäste erlaubt. Diese Regelung gilt seit dem 15. Juli. Bei privaten Feiern in den eigenen vier Wänden verzichtet die Landesregierung auf Begrenzungen, appelliert aber an die Verantwortung der Menschen. Foto: dpa

Großveranstaltungen bleiben verboten Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. Dezember 2020 generell untersagt. Der Begriff „Großveranstaltung“ bezieht sich dabei nicht auf die Personenzahl, sondern „auf die Infektionsrelevanz der Veranstaltung“, wie es die Landesregierung formuliert. gemeint sind etwa Schützenfeste, Straßenfeste und Musikfestivals. Foto: dpa

Regeln für Veranstaltungen Das Genehmigungsverfahren für Veranstaltungen wird neu geregelt. Ab einer Teilnehmerzahl von 1000 Menschen sind die jeweiligen Kommunen zur individuellen Absprache mit dem Land verpflichtet. Neu ist zudem eine Regelung für Veranstaltungen mit mehr als 500 teilnehmenden Personen. Dort muss sichergestellt werden, dass auch An- und Abreise unter Einhaltung der Belange des Infektionsschutzes erfolgen können. Diese Regelungen gelten für alle Veranstaltungen, die ab dem 12. September 2020 stattfinden. Grundsätzlich gilt, dass es für Veranstaltungen ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept geben muss. Foto: dpa

Sport Beim Kontaktsport im Freien und in der Halle sind (seit dem 15. Juli) unverändert 30 Teilnehmer erlaubt. Bei Wettbewerben sind weiterhin 300 Zuschauer gestattet, bei sicher gestellter einfacher Rückverfolgung der Personendaten. Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. Oktober 2020 untersagt. Foto: Sven Thiele

Frühwarn-Ampel Um einen zweiten Lockdown zu verhindern gilt jetzt eine zweistufige „Corona-Bremse“. Stufe Gelb: Bei einer Überschreitung von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen müssen lokal Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Diese müssen mit dem Landeszentrum Gesundheit und der Bezirksregierung abgestimmt werden. Stufe Rot: Überschreitet diese 7-Tage-Inzidenz den Wert von 50, kommen weitere - mit dem Landesgesundheitsministerium abzustimmende - Maßnahmen hinzu. Foto: dpa

50 Euro Bußgeld für Maskenverweigerer

Im Einklang mit der bundesweiten Neuregelung müssen Maskenverweigerer künftig aber auch in NRW mit 50 Euro Bußgeld rechnen, wenn sie an Orten, wo Maskenpflicht herrscht, keine tragen - etwa an Bahnhöfen oder in Geschäften. Das Bußgeld könne von den Ordnungsbehörden auch ohne Vorwarnung verhängt werden, unterstrich Laumann. Bislang lag das Bußgeld bei 150 Euro - wurde aber erst nach einer Warnung fällig. In Bussen und Bahnen bleibt NRW auch bei 150 Euro Bußgeld.

Frühwarnsystem wird verschärft

Gleichzeitig wird das Corona-Frühwarnsystem verschärft. Künftig müssen Kommunen, bei denen die Sieben-Tage-Kennziffer über 35 steigt, konkrete Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus umsetzen. Das könne etwa ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum bedeuten, erklärte Laumann. Auch verschärfte Maskenpflichten oder die Absage größerer Veranstaltungen könnten die Folge sein. Steigt die Kennziffer über 50, sind in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium weitere Vorkehrungen fällig.

Neue Regeln für Veranstaltungen

Veranstalter bekommen ebenfalls zusätzliche Auflagen: Wird mit mehr als 500 Teilnehmern geplant, muss das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept auch für die An- und Abreise überzeugende Lösungen aufzeigen. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern müssen jetzt auch vom Ministerium genehmigt werden - bei steigenden Infektionszahlen kann „jederzeit widerrufen“ werden.

Dies werde auch in Abhängigkeit von der Infektionsentwicklung vor Ort entschieden. Die Infektionslage in Düsseldorf - und nicht etwa ein schlechtes Hygienekonzept - sei hier auch der springende Punkt bei der Absage des mit 13 000 Teilnehmern geplanten Popkonzerts gewesen, erklärte Laumann. „Wenn die Veranstaltung stattgefunden hätte, wäre es die größte gewesen in ganz Europa seit Beginn der Pandemie.“ Angesichts der Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf wäre jedoch „ein solches Konzert einfach nicht vorstellbar“.