Personelle Sorgen: Bochum sagt Testspiel gegen Eindhoven ab

Bochum (dpa/lnw) - Der VfL Bochum hat sein für den 3. September geplantes Testspiel beim niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven mit Verweis auf die angespannte personelle Situation abgesagt. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, befinden sich vier namentlich nicht genannte Personen aus dem Kader aufgrund eines in der Vorwoche gemeldeten positiven Corona-Falls weiterhin in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus fehlen die für ihre Nationalmannschaften abgestellten Profis. Zudem sind die angeschlagenen Danny Blum oder Robert Žulj noch nicht wieder einsatzbereit.

Von dpa