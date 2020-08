Polizeihund beißt Mountainbiker

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein Polizeihund hat sich in Bielefeld losgerissen, einen Radfahrer attackiert und schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, biss das Tier den Mountainbiker mehrfach, als dieser an ihm vorbeifuhr. Der Hund war mit Hundeführer außerhalb seines Dienstes im Teutoburger Wald unterwegs, machte sich los, setzte dem Radfahrer nach und brachte ihn zu Fall. Er biss den Mann mehrfach in Beine, Oberkörper und Hals. Der 37-Jährige kam schwer verletzt in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe nicht.

Von dpa