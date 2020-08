Korschenbroich (dpa/lnw) - Mit Tempo 159 und damit mehr als 100 Stundenkilometer zu schnell ist ein Autofahrer durch Korschenbroich gebrettert. Die Fahrt in einem Gewerbegebiet, in dem Tempo 50 gilt, wird ihn teuer zu stehen kommen - fast 700 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg erwarten den Mann, teilte die Polizei am Montag in Neuss mit. Warum er am Freitag so schnell unterwegs war, sei noch ungeklärt. Insgesamt waren 88 Autofahrer bei der rund fünfstündigen Kontrollaktion der Polizei zu schnell unterwegs.

Von dpa