Merkel-Graffiti auf Zeche Zollverein ruft SPD auf den Plan

Essen/Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein bundesweit beachtetes Graffiti zum Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Essen hat die Opposition alarmiert. Die SPD im Landtag will von der NRW-Regierung wissen, wer das Werk mit dem Slogan «Hömma, schön, datte hier bist!!!» in Auftrag gegeben hat - und was es gekostet hat. Das großflächige Kunstwerk mit einem Porträt der Kanzlerin war zu ihrem Besuch auf Zeche Zollverein Mitte August angebracht worden.

Von dpa