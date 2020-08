Schwesta Ewa jetzt in Mutter-Kind-Gefängnis

Fröndenberg (dpa) - Die Rapperin Schwesta Ewa (35) ist in die Mutter-Kind-Einrichtung des Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg verlegt worden, wo sie jetzt mit ihrer einjährigen Tochter lebt. Ein Sprecher der JVA Willich II, wo die verurteilte Rapperin zunächst inhaftiert war, bestätigte den Wechsel zum 20. Juli. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet. «Die restliche Haftzeit verbringen wir nun in einem Mutter-Kind-Gefängnis», schrieb die Musikerin mit dem bürgerlichen Namen Ewa Malanda am Sonntag bei Instagram. Das sei das Schönste, «was uns passieren konnte».