Oper Wuppertal startet mit Neuinszenierung der «Zauberflöte»

Wuppertal (dpa/lnw) - Die Oper Wuppertal eröffnet die Spielzeit 2020/21 mit einer Neuinszenierung von Mozarts «Die Zauberflöte». Die Premiere der vollumfänglichen Aufführung mit Solistinnen, Chor und Orchester am 13. September sei bereits ausverkauft, sagte eine Sprecherin am Montag. Die Sitzplätze im Saal seien entsprechend des Corona-Konzeptes um 50 Prozent reduziert worden. Zuletzt sei Anfang März eine Oper in voller Besetzung in Wuppertal aufgeführt worden. Nach der coronabedingten Pause gebe es seit Juli kleinere Formate.

Von dpa