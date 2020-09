Keine Maskenpflicht im Unterricht: Weiterführende Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - An Nordrhein-Westfalens weiterführenden Schulen gilt im Unterricht von heute an keine Maskenpflicht mehr. Einzelne Einrichtungen setzen aber auf freiwilliges Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Auf Schulhöfen und im Schulgebäude bleibt die Maskenpflicht ohnehin bestehen. Die Maskenpflicht im Unterricht der weiterführenden und berufsbildenden Schulen in NRW bestand seit Beginn des Schuljahres am 12. August.

Von dpa