Zahl der Sozialwohnungen in NRW weiter gesunken

Berlin (dpa) - Die Zahl der Sozialwohnungen in Nordrhein-Westfalen ist erneut gesunken. Das geht aus einer Auskunft des Bundesinnenministeriums an die Linken-Abgeordnete Caren Lay hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ende 2019 gab es in Nordrhein-Westfalen demnach knapp 456 800 Sozialwohnungen, das sind 780 oder rund 0,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im bundesweiten Durchschnitt fiel der Rückgang mit 3,3 Prozent auf insgesamt noch 1,14 Millionen Sozialwohnungen allerdings deutlich höher aus.