Die Ermittlungen richteten sich gegen unbekannt. Der Junge erlitt am Sonntag schwere Verletzungen. Er lag am Dienstag weiterhin im Krankenhaus. Das Unglück war auf einem Sportplatz in Grevenbroich geschehen. Das Gitter sollte einen Lichtschacht an einem der Gebäude abdecken.

Der Vierjährige war von seinem Vater gerettet und dann per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Das Unglück passierte am Sonntagnachmittag. Der Vierjährige hatte mit weiteren Kindern in der Nähe der Eltern auf dem Sportplatz gespielt.