Trotz Corona findet Phil.Cologne statt

Köln (dpa) - Trotz Corona soll in diesem Monat in Köln das Philosophiefestival Phil.Cologne stattfinden. Vom 13. bis zum 17. September seien 16 Veranstaltungen geplant, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Zu den Gästen gehören der Virologe Hendrik Streeck, der Schriftsteller Bernhard Schlink und der Philosoph Peter Sloterdijk. Die Eröffnungsveranstaltung ist dem Thema «Virus und Gesellschaft» gewidmet.

Von dpa