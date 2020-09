Neues CHIO-Projekt Campus: Reit-Nachwuchs im Mittelpunkt

Aachen (dpa/lnw) - Die Organisatoren des größten Reitturniers der Welt starten ein neues Projekt. Durch den CHIO Aachen Campus soll das Gelände in der Soers künftig nicht nur während der zehn Tage des Turnier-Klassikers genutzt werden, sondern ganzjährig. «Der Reitsport ist an einem Scheideweg. Jetzt ist es wichtig, die Zukunft zu gestalten», sagte Michael Mronz, Geschäftsführer der Aachener Reitturnier GmbH, bei der Vorstellung am Dienstag im Dressurstadion. Das Projekt richtet sich vor allem an den Nachwuchs. Die Jugend solle «frühzeitig an das CHIO in Aachen gebunden werden», betonte Mronz.

Von dpa