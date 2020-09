Düsseldorf verpflichtet Flügelspieler Borrello aus Freiburg

Der Australier Borrello begann seine Karriere beim Erstligisten Brisbane Roar , mit dem er 2014 Meister wurde. Drei Jahre später wechselte er in die 2. Bundesliga, wo er in der Saison 2017/18 in 19 Spielen für den 1. FC Kaiserslautern drei Tore erzielte und sieben weitere Treffer vorbereitete. 2018 schloss sich Borrello dem SC Freiburg an und kam in der abgelaufenen Spielzeit auf sieben Bundesliga-Einsätze.