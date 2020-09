Motorradfahrer prallt auf A2 gegen Auto und stirbt

Bottrop (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 2 bei Bottrop gegen ein vorausfahrendes Auto geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann starb nach der Kollision am Mittwochmorgen trotz Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte hatte der Motorradfahrer ein Stauende übersehen. Die Fahrbahn in Richtung Oberhausen blieb bis zum Mittag gesperrt. Rettungskräfte versorgten die Autofahrerin und brachten sie in ein Krankenhaus. Weitere Angaben zu den Beteiligten gab es zunächst nicht.

Von dpa