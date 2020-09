Waldbesitzer fordern Prämie für Klimafunktion ihrer Wälder

Ratingen (dpa) - Deutschlands Waldbesitzer fordern wegen der Klimaschutzfunktion ihrer Forste eine Prämie von rund 112 Euro pro Jahr und Hektar. Jeder Hektar Wald speichere im Jahresschnitt rund acht Tonnen CO2. «Mit dem Einstieg in eine CO2-Bepreisung ist es logisch und gerecht, dass auch die CO2-Speicherung einen Preis erhält», sagte der Bundesvorsitzende der Familienbetriebe Land und Forst, Max Elverfeldt, am Mittwoch bei einer Veranstaltung von Waldbesitzerverbänden in Ratingen.

Von dpa