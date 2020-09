Königswinter (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Mittwoch auf dem Petersberg in Königswinter bei Bonn ein neues Besucherzentrum eröffnet. Darin werden Besuchern Geschichte und Natur des Petersbergs nahegebracht. Das Zentrum befindet sich im ehemaligen Wachhaus am Eingang.

Von dpa