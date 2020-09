Klimaaktivisten besetzen stundenlang mehrspurige Kreuzung

Dortmund (dpa/lnw) - Mehrere Klimaaktivisten haben am Mittwoch stundenlang eine mehrspurige Innenstadtkreuzung in Dortmund besetzt. Die Polizei forderte sie am Abend auf, den Bereich zu verlassen und kündigte an, die Kreuzung ansonsten räumen zu wollen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Aktivisten trugen den Polizeiangaben nach das Logo der Gruppe «Extinction Rebellion», angemeldet sei die Spontandemo aber nicht.

Von dpa