Im Bann der Natur: Julius von Bismarck in Bundeskunsthalle

Bismarck geht es um die Schaffung von zeitgemäßen Naturbildern - ähnlich wie das die Romantiker zu Beginn des 19. Jahrhunderts taten. Allerdings packt er die Sache völlig anders an und scheut dabei keine Extreme: Er setzte sich auf einer rasant rotierenden Scheibe den Fliehkräften aus, ging in den USA auf Hurrikan-Jagd und fing in Venezuela Blitze ein. In der Bonner Ausstellung erforscht er die Ästhetik von Waldbränden, die er ebenfalls hautnah erlebt hat.