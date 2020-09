Wuppertal (dpa/lnw) - Der mit insgesamt 22 000 Euro dotierte Von der Heydt-Kulturpreis geht in diesem Jahr an freie Künstler, die durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind. Dies gelte auch für den Förderpreis der Stadt Wuppertal, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Von dpa