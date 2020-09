Wetter (dpa/lnw) - Wegen einer Wespe auf ihrem Bein ist eine 19 Jahre alte Autofahrerin in Wetter (Ennepe-Ruhr-Kreis) mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen. Das Auto habe sich an einem Hang überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegenblieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Von dpa