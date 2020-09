Solingen (dpa) - Eine 27-jährige Mutter soll in Solingen fünf Kinder umgebracht haben. Die Mutter habe sich danach im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf die Gleise begeben, aber verletzt überlebt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Die zuständige Polizei in Wuppertal bestätigte das am Donnerstag zunächst nicht. Zuvor hatte «Bild.de» berichtet.

Von dpa