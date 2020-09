Gladbach-Torwart Sommer nach Niederlage: 0:1 mein Fehler

Lwiw (dpa) - Der Gladbacher Bundesliga-Torwart Yann Sommer hat nach der Nations-League-Niederlage der Schweizer Nationalmannschaft in der Ukraine die Verantwortung für den ersten Gegentreffer auf sich genommen. «Von 100 solchen Schüssen halte ich 95», sagte der Torhüter des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Donnerstag nach der 1:2-Niederlage in Lwiw. Die Schweiz ist am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Basel der nächste Gegner der deutschen Mannschaft.

Von dpa