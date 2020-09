Laschet bei Macron: Forschung, Bildung und EU im Mittelpunkt

Macron und Laschet treffen sich in diesem Jahr bereits zum dritten Mal. Es gab bereits Begegnungen aus Anlass des französischen Nationalfeiertags am 14. Juli sowie anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar in Paris. Laschet gilt neben dem CDU-Wirtschaftsexperten Friedrich Merz und dem Außenpolitiker Norbert Röttgen als aussichtsreicher Kandidat bei der Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden Anfang Dezember - und damit auch als möglicher Unions-Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl im Herbst 2021.