Sprengung von Geldautomat gescheitert: Schule wird geräumt

Geldern (dpa/lnw) - Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen versucht, einen Geldautomaten in Geldern (Kreis Kleve) zu sprengen. Die Sprengung sei offenbar misslungen, teilte die Polizei mit. Da nicht auszuschließen sei, dass sich noch Sprengstoffreste in der Bankfiliale befänden, werde der Bereich im Ortsteil Walbeck geräumt. Davon betroffen ist nach Angaben der Polizei auch eine Grundschule. Am Freitag könne kein Unterricht stattfinden, teilte die Schule mit.

Von dpa