Ermittler: Kinder starben am Mittwoch oder Donnerstag

Solingen (dpa) - Im Fall Solingen sind die fünf Kinder nach Erkenntnissen der Ermittler am Mittwoch oder Donnerstag getötet worden. Der Tatzeitpunkt liege zwischen dem Mittwochnachmittag und dem Donnerstagvormittag, sagte der Leiter der Mordkommission, Marcel Maierhofer, am Freitag in Solingen.