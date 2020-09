Turnier auf CHIO-Gelände: Weißhaupt siegt zum Auftakt

Aachen (dpa) - Philipp Weishaupt hat das erste wichtige Springen beim Reitturnier auf dem CHIO-Gelände in Aachen gewonnen. Der Riesenbecker setzte sich am Freitag auf dem zehn Jahre alten Wallach Coby mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen durch. Der 35-Jährige aus dem Stall des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum verwies in 37,67 Sekunden den Kanadier Eric Lamaze auf Platz zwei. Der Olympiasieger von 2008 blieb ebenfalls fehlerfrei mit Chacco Kid, war aber in 39,69 Sekunden deutlich langsamer. Dritte wurde die Amerikanerin Laura Kraut auf Confu.

Von dpa