Tumult in der Fußgängerzone: Fünf Verletzte in Lage

Lage (dpa) - Bei einer tumultartigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen sind in der Nacht zu Sonntag in Lage (Kreis Lippe) fünf Menschen verletzt worden. Ein Mensch wurde mit einer Stichverletzung stationär im Krankenhaus aufgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Lebensgefahr bestand nicht. Trotzdem richtete die Polizei eine Mordkommission ein.