Vermisstes Mädchen war im Versteck eingeschlafen

Radevormwald (dpa/Lnw) - Ein vermisstes Mädchen, nach dem die Polizei aufwendig gesucht hatte, ist wohlbehalten - und schlafend - aufgefunden worden. Die Neunjährige aus dem oberbergischen Radevormwald habe nach einem Familienstreit am späten Sonntagabend das Weite gesucht, teilte die Polizei am Montag mit. Nach dem Kind wurde in der Nacht mit Streifenwagen, Spürhund und Hubschrauber gesucht. Vergeblich. Am Morgen kam dann laut Polizei die erleichternde Nachricht: Die Vermisste wurde an ihrer Schule entdeckt. Dort hatte sich das Mädchen versteckt - und war darüber eingeschlafen.

Von dpa