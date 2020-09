Basketball: Final Four der Euroleague Ende Mai 2021 in Köln

Köln (dpa) - Das Endturnier der Basketball-Euroleague wird vom 28. bis 30. Mai 2021 in der Kölner Lanxess-Arena ausgetragen. Das teilte die Liga am Montag mit. Ursprünglich sollte das Final Four 2020 im vergangenen Frühjahr in der Domstadt stattfinden, musste wegen der Corona-Pandemie dann aber ausfallen.