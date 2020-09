Fünf Kinder tot: Stadt Solingen richtet Spendenkonto ein

Solingen (dpa) - Nach dem Tod von fünf Kindern in Solingen richtet die Stadt ein Spendenkonto für die Familie ein. «Wir kümmern uns ab heute darum, ein solches Konto einzurichten», sagte ein Sprecher der Stadt am Montag. Die Idee sei am Wochenende aufgekommen und die Stadt wolle das zentral organisieren. Das Konto sei als Unterstützung für die Familie gedacht. Die Stadt hatte nach dem Tod der Kinder von großer Anteilnahme berichtet.

Von dpa