Einstieg in die Kommissar-Laufbahn

Düsseldorf -

Die Landesregierung hält an ihrem Vorhaben fest, Schülern mit mittlerer Reife den Weg in den Polizeiberuf zu erleichtern. An mehreren Berufskollegs sollen Realschüler die Fachhochschulreife erwerben, um dann Polizist werden zu können.