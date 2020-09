NRW startet Opferschutzportal im Netz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für Opfer von Gewalt hat die Landesregierung ein Online-Portal mit Hilfsangeboten eingerichtet. Betroffene und Angehörige sollen damit schnell Ansprechpartner und Beratungsstellen für ihre Situation finden. Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) stellte das Portal am Montag in Düsseldorf vor. «Jedes Opfer, egal welchen Alters oder welchen Geschlechts, soll zügige, verlässliche und auf seine individuelle Situation zugeschnittene Unterstützung erfahren», sagte sie. Das Portal geben einen Überblick über alle vom Land geförderten Angebote wie Telefonhotlines, Zufluchtsorte oder Trauma-Ambulanzen. Ein Beratungsstellen-Finder solle Hilfesuchenden zudem ein passendes Angebot in der Nähe zeigen.

Von dpa