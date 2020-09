Laschet: Kein CDU-Automatismus bei der Kanzlerschaft

Düsseldorf (dpa) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Bewerber um den CDU-Vorsitz, Armin Laschet, hat seine Partei vor Überheblichkeit in der Frage der Kanzlerkandidatur gewarnt. Die sei mit der CSU «auf Augenhöhe zu entscheiden - nicht durch überstimmen», sagte Laschet am Montag bei der Jahreshauptversammlung der nordrhein-westfälischen Zeitungsverleger in Düsseldorf. Es sei falsch zu glauben, die Kanzlerkandidatur laufe automatisch auf die CDU zu.

Von dpa