Antisemitismus in NRW: Polizeistatistik zeigt nur Teil auf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Antisemitismus in Form von Beschimpfungen, Schmähungen und Übergriffen spielt in Nordrhein-Westfalen eine größere Rolle als die Polizeistatistik aufzeigt. Laut einer am Montag in Düsseldorf vorgestellten Studie tauchen von 209 Vorfällen aus den Jahren 2014 bis 2018 nur 54 in der Kriminalitätsstatistik des Landes auf. Insgesamt wurden im gleichen Zeitraum 1611 antisemitische Straftaten durch die Polizei in NRW registriert.

Von dpa