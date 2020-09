Gütersloh (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in Gütersloh ist am Montag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es zum Zusammenstoß, als der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer nach rechts abbiegen wollte. Der 28 Jahre alte Gütersloher starb noch an der Unfallstelle.

Von dpa