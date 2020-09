Braunkohlegegner nach Besetzung aus Gewahrsam entlassen

Aachen/Garzweiler (dpa/lnw) - Nach der Besetzung eines Baggers im Tagebau Garzweiler sind alle zwölf von der Polizei in Gewahrsam genommenen Braunkohlegegner wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Polizei in Aachen am Montag mit. Die noch verbliebenen neun Personen hätten am vergangenen Freitag den Polizeigewahrsam verlassen können. Ihre Identitäten seien zwar bislang ungeklärt, allerdings hätten bei allen Fingerabdrücke abgenommen werden können. Acht Aktivisten hatten mit einem Hungerstreik gegen ihre Festsetzung protestiert.

Von dpa