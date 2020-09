Waghalsige Aktion wegen Katze auf dem Dach

Ratingen (dpa/lnw) - Weil sie ihre Katze vom Dach holen wollte, hat eine Frau in Ratingen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Frau war am Montag aus ihrer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus geklettert, wie die Feuerwehr mitteilte. Von dem Dach in zehn Metern Höhe kam sie demnach selbstständig nicht mehr herunter. Die angerückten Einsatzkräfte sicherten sie und führten sie in die Wohnung zurück. Die entlaufene Hauskatze hatte es sich hinter einem Schornstein gemütlich gemacht. Auch sie wurde gerettet und an die Besitzerin zurück gegeben.

Von dpa