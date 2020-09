Mehr Fälle von Kriminalität aus der rechten Szene in NRW

Bielefeld (dpa/lnw) - Die politisch motivierte Kriminalität aus der rechten Szene ist in Nordrhein-Westfalen im ersten Halbjahr 2020 angestiegen. Das gehe aus den Antworten der Landesregierung auf kleine Anfragen der Grünen im Landtag hervor, berichtet die in Bielefeld erscheinende «Neue Westfälische» (Dienstagausgabe). Danach seien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres insgesamt 1301 politisch rechts motivierte Straftaten gezählt worden. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es demnach 1216 Straftaten.