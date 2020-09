Essen (dpa/lnw) - Wegen seiner Bitte, Musik leiser abzuspielen, ist ein 52-Jähriger in einer S-Bahn in Essen zusammengeschlagen und verletzt worden. Zwei junge Männer hätten die Bitte mit Kniestößen und Fausthieben quittiert, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag in Dortmund.

Von dpa