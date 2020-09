Fußballmuseum würdigt Franz Beckenbauer mit Installation

Dortmund (dpa) - Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund würdigt Franz Beckenbauer anlässlich des 75. Geburtstags der Fußball-Ikone am Freitag mit einer künstlerischen Medienschau. Dazu wird in einem Installationsraum Filmmaterial über den Ehrenspielführer der Nationalmannschaft auf mehrere Spiegelflächen projiziert. Grafiken, Filme und Fotos sollen hierin szenisch überlagert und unter anderem mit Zitaten untermalt werden.

Von dpa