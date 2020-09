Ruhrverband: Sommer so trocken wie seit 1976 nicht mehr

Die Talsperren des Ruhrverbands mussten an vielen Tagen Wasser zuschießen, um die Wasserversorgung der Menschen in der Region aufrechtzuerhalten. «Gäbe es die Talsperren des Ruhrverbands nicht, wäre die Ruhr bei Schwerte in diesem Sommer an 40 Tagen trockengefallen.» Im Schnitt habe die Abgabe im Sommer 2020 rund 13,8 Kubikmeter in der Sekunde betragen und damit mehr als das Fünffache der Menge, die den Talsperren im selben Zeitraum zufloss.

Für eine mögliche Fortsetzung der sogenannten Zuschusspflicht bei anhaltender Trockenheit sei man aber trotzdem noch ausreichend gerüstet. Die Talsperren des Ruhrverbandes liefern Trinkwasser für rund 4,6 Millionen Menschen im Ruhrgebiet.