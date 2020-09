Dortmunder Polizei stellt Internet-Liebhaber Falle

Dortmund (dpa/lnw) - Die Dortmunder Polizei hat mit der Hilfe einer 51-Jährigen einen Internet-Betrüger geschnappt. Ein vermeintlicher Liebhaber hatte laut Polizeimeldung von Dienstag monatelang über eine Online-Partnerbörse Kontakt zu der Dortmunderin aufgebaut. Sie durchschaute das Spiel aber und informierte die Polizei. «Am Dienstagmorgen glaubten die Täter dann, ihr Opfer so weit manipuliert zu haben, dass es ihnen in Dortmund konspirativ 51 000 Euro für «wichtige Geschäftsprojekte» übergeben werde», heißt es in der Mitteilung.

Von dpa