Camp Moria brennt: Stamp kritisiert Maas und Seehofer

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Integrationsminister Joachim Stamp hat angesichts des verheerenden Feuers im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos zu schneller Hilfe aufgerufen. «Es ist erbärmlich, dass die EU so lange zugeschaut hat, bis es in Moria zu dieser Eskalation gekommen ist», sagte der FDP-Politiker am Mittwoch. «Deutschland hat die Ratspräsidentschaft inne und trägt Verantwortung.» Es sei unmittelbares Handeln notwendig, um es nicht zur humanitären Katastrophe kommen zu lassen.

Von dpa