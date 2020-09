Prügel nach Bitte um Ruhe: Tatverdächtige schnell ermittelt

Essen (dpa/lnw) - Nach nur sieben Stunden Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei zwei mutmaßliche brutale Schläger ermittelt. Sie sollen in einer S-Bahn in Essen einen 52-Jährigen zusammengeschlagen haben, nachdem dieser das Duo gebeten hatte, Musik leiser zu stellen. Es seien mehrere Hinweise auf einen 18-Jährigen aus Essen und einen 25-Jährigen aus Seesen bei Goslar (Niedersachsen) eingegangen, berichtete die Bundespolizei am Mittwoch in Dortmund.

Von dpa