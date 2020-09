Verdacht auf Wahlfälschung: Durchsuchungen in Duisburg

Die « Westdeutsche Allgemeine Zeitung » hatte am Dienstag berichtet, in Duisburg seien Stimmen für die Kommunalwahl zum Kauf angeboten worden. Die Zeitung hatte sich dabei auf ein Video mit einer Sprachaufnahme berufen, das der Zeitung vorliege. Die Stadt wollte auf Nachfrage zu dem Vorgang nichts sagen. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte auf Nachfrage, dass es um diesen Komplex auch bei den Durchsuchungen gehe. Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen findet am Sonntag statt.