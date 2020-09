Verdi ruft Beschäftigte der Post erneut zu Warnstreiks auf

Bonn (dpa/lnw) - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Nordrhein-Westfalen erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind die Regionen Ostwestfalen, Siegerland und Münsterland sowie das Bergische Land und der Raum Köln-Bonn, wie es am Donnerstagmorgen hieß. Die Beschäftigten sollen ihre Arbeit den ganzen Tag niederlegen. Die Gewerkschaft erwartet Einschränkungen in der Zustellung von Briefen und Paketen.

Von dpa