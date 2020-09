Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) appelliert an die Europäische Union, Flüchtlingshilfe für Griechenland nicht von Einstimmigkeit abhängig zu machen. «Alle Willigen sollten jetzt tätig werden», sagte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf. Es wäre «eine Illusion», auf die Bereitschaft aller 27 Mitgliedsstaaten zu warten.

Von dpa