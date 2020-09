Oberhausen (dpa) - Er schuf «Räuber Hotzenplotz» und «Die kleine Hexe»: Dem Werk des Kinder- und Jugendbuchautors Otfried Preußler (1923-2013) ist von diesem Sonntag an eine Überblicks-Ausstellung in Oberhausen gewidmet. Im Mittelpunkt der Schau in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen stehen die Illustrationen zu seinen Büchern.

Von dpa