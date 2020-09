«Im Ernstfall sollten Patienten umliegende Krankenhäuser aufsuchen», so ein Sprecher der Klinik. Experten untersuchten noch, was den Ausfall der IT ausgelöst habe. Wie lange er noch andauere, lasse sich noch nicht abschätzen, hieß es am Nachmittag. Auch Telefone und Emails seien betroffen. Man werde in den sozialen Netzwerken und auf der Homepage der Klinik weiter über die Lage informieren.

Ein Feuerwehrsprecher sagte, dass Rettungswagen das Klinikum derzeit nicht mehr ansteuerten. Die Zentralstelle für Cybercrime in Köln wurde eingeschaltet. Man prüfe, ob der Ausfall einen kriminellen Hintergrund hat und ein Angriff auf die kritische Infrastruktur vorliege, sagte ein Sprecher in Köln. Die Prüfung habe aber gerade erst begonnen.